Мнение: Франшиза

Украина могла в свое время получить плутоний от США для работ по созданию ядерного оружия. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщил «РИА Новости» представитель одного из компетентных ведомств России.

Он уточнил, что данный металл мог быть передан именно американской стороной. При этом собеседник агентства добавил, что ключевая роль в создании ядерного взрывного устройства отводилась Национальному научному центру «Харьковский физико-технический институт» (ННЦ ХФТИ).

Ну наконец-то. Я всё думал: и когда появится пробирка с белым порошком?

Вторичность современной России по отношению к «старшим братьям» не дает возможности изобретать что-то своё, поэтому пользуются уже имеющимися сюжетами. 90 процентов всех шоу на российском телевидении — импортные копии, почему бы внешнюю политику не вести тоже по франшизе?

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