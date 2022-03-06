 

Мнение: Франшиза

06.03.2022, 22:25, Разное
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Украина могла в свое время получить плутоний от США для работ по созданию ядерного оружия. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщил «РИА Новости» представитель одного из компетентных ведомств России.

Он уточнил, что данный металл мог быть передан именно американской стороной. При этом собеседник агентства добавил, что ключевая роль в создании ядерного взрывного устройства отводилась Национальному научному центру «Харьковский физико-технический институт» (ННЦ ХФТИ).

Ну наконец-то. Я всё думал: и когда появится пробирка с белым порошком?

Вторичность современной России по отношению к «старшим братьям» не дает возможности изобретать что-то своё, поэтому пользуются уже имеющимися сюжетами. 90 процентов всех шоу на российском телевидении — импортные копии, почему бы внешнюю политику не вести тоже по франшизе?

Источник: Эль Мюрид



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