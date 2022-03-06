Мнение: Паром в Калининград, транзит уходит из Прибалтики и национализация авиалайнеров

1. Ещё к вопросу о том, как теперь добираться в Калининград. Авиасообщение сохраняется, но стало дольше и дороже. Железные дороги и автодороги Польша с Литвой могут перекрыть. Но даже тогда останется вариант добраться по морю на пароме:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/kaliningrad-teper-ne-poluchitsia-izolirovat-na-liniiu-vyshel-ogromnyi-parom-marshal-rokossovskii-6221facc248c7e5a3d8fdba8

Сегодня Калининградский регион стал доступнее. И это случилось так вовремя, что не покидает ощущение, что кое о чем было известно заранее и к этому готовились.

Впрочем, конечно готовились, но не к чему-то конкретному, а просто есть такая штука как стратегия государства, и стратегически Калининград необходимо обезопасить от всевозможных опасностей, включая возможность блокады. И развитие паромного сообщения – часть этой стратегии: просто так получилось, что мы с вами вот прямо сейчас воочию увидели как эта стратегия сработала, и что наши с вами деньги тратятся грамотно.

Итак, сегодня был поднят флаг на новом автомобильно-железнодорожном пароме “Маршал Рокоссовский”, который связал Калининградскую область и остальную часть России. Он будет работать по маршруту Балтийск — Усть-Луга.

Символично, кстати, что сам порт Усть-Луга это тоже часть стратегии, но более глобальной, стратегии по предотвращению блокады но уже всей России. Ведь с советского времени крупнейшие глубоководные балтийские порты были расположены в республиках Прибалтики, и они могли легко заблокировать львиную долю товарооборота России. Но это другая история, просто не стоит забывать о том, что было сделано, и о том, что вот прямо сейчас нам уже пригодилось. Представьте что Усть-Луга не был бы построен, что бы мы сейчас делали?

2. Латвийские СМИ жалуются, что транзит уходит из Прибалтики:

https://lv.baltnews.com/ekonomika_online_novosti/20220303/1025484917/Chto-s-Rizhskim-portom-sdelayut-sanktsii-protiv-Rossii-i-Belorussii.html

Остановка грузов из России и Белоруссии снизит грузооборот в Рижском порту на 30%, где и до новых европейских санкций наблюдалось падение.

Прерывание или сокращение грузопотока из России и Белоруссии может снизить грузооборот порта в Риге примерно на 30%, сообщила представитель свободного порта Лиене Озола.

3. К вопросу о том, что делать с самолётами российских авиакомпаний, взятыми в лизинг (аренду) у западных стран:

https://lenta.ru/news/2022/03/02/mintrans/

Минтранс России и авиакомпании обсудили варианты сохранения самолетов Boeing и Airbus на фоне западных санкций, в том числе рассматривалась возможность их национализации. Об этом в среду, 2 марта, сообщает РБК со ссылкой на источник в крупной лизинговой компании.

По данным издания, замминистра транспорта Игорь Чалик провел с представителями отрасли совещание. Во время встречи предлагались способы оставить в России самолеты иностранного производства в условиях запрета Евросоюза на поставку новых лайнеров, а также аннулирования действующих лизинговых договоров до 28 марта 2022 года.

Как отметил собеседник, власти ещё не приняли окончательного решения о том, что делать с самолетами Airbus и Boeing.