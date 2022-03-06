Мнеине: американские санкции не смогут существенно навредить оборонному сектору России

Несмотря на замыслы американских властей ослабить оборонный сектор России, их недавние санкции вряд ли нанесут по нему «сокрушающий удар», заявили китайские эксперты газете Global Times. Аналитики обратили внимание, что российская оборонная промышленность работает независимо, а её вооружения, испытанные в реальных боевых действиях, могут приобрести ещё большую популярность на международном рынке.



AP

В попытке на фоне обострения украинского кризиса нанести удар по российским предприятиям, занимающимся разработкой и производством военной техники, США недавно анонсировали санкции против оборонного сектора России, пишет Global Times. Как утверждают СМИ, эти ограничения могут также повлиять и на оборонные сделки Москвы, важный источник дохода для страны.

Однако санкции могут оказаться не такими действенными, как предполагает Америка, поскольку российский оборонный сектор независим и не полагается на западные технологии, а опыт российской техники в условиях реальных боевых действий может послужить хорошей рекламой и повысить спрос, заявили китайские аналитики. Также, по их словам, Америка вряд ли станет вводить санкции в отношении Индии, крупного покупателя российских вооружений, потому что та ей нужна для сдерживания Китая.

Как заявил в комментарии газете китайский военный обозреватель Сун Чжунпин в пятницу 5 марта, несмотря на расчёты Вашингтона, санкции не смогут «нанести сокрушительный удар» по России, поскольку большая часть её военной техники разрабатывается и производится на собственной независимой базе. Если санкции каким-то образом и повлекут за собой повышение цен на военную технику, это будет из-за инфляции, добавил эксперт.

Как утверждало американское издание Defense News, санкции также могут отразиться на экспорте российских вооружений. Страна занимает второе после США место в мире по продажам и, по данным Исследовательской службы конгресса (Congressional Research Service) в среднем имеет от этого доход по $13 миллиардов в год. В среду 2 марта представитель Госдепа США заявил конгрессменам, что РФ вряд ли сможет осуществлять новые оборонные сделки или предоставлять техническое обслуживание для уже закупленных партнёрами систем.

Однако ещё один китайский аналитик, который попросил не называть его имя, возражает: «На список санкций в оборонном секторе нужно смотреть со многих аспектов. Только выделив категории, страны назначения и расчётные методы, можно увидеть, насколько сильным будет воздействие на российский оборонный сектор и международную торговлю. Но в целом какого-то особого влияния санкции оказать не должны».

Как обращает внимание Global Times, крупнейшие покупатели российских вооружений — Индия, Турция и Иран. За исключением Турции, члена НАТО, Индия и Иран не находятся под контролем США. «Поскольку Иран был отключен от SWIFT, его военная торговля с Россией, должно быть, организована другими способами, которые не контролируются США», — добавил китайский эксперт.

Сун Чжунпин считает, что российские вооружения, наоборот, могут стать ещё более популярными на международном рынке, потому что они были испытаны в бою. По его словам, это, по сути, единственный способ продемонстрировать достоинства техники, поэтому на продукцию российского производства спрос может лишь возрасти.

Ещё один военный эксперт из Пекина, также попросивший не называть его имя, напомнил, что ещё до событий на Украине США пытались ограничить экспорт российских вооружений, вводя санкции в отношении покупателей. В какой-то мере это работало, но на высокий спрос на российские вооружения не повлияло.

По данным американских СМИ, администрация президента Джо Байдена сейчас рассматривает вопрос о возможном введении санкций в отношении Индии за её активные закупки у российского оборонного сектора. Правда, как полагает китайский аналитик, это сложное решение, ведь Америка рассчитывает на Нью-Дели как на противовес Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе и Индия вряд ли откажется от своих исторически близких военных контактов с Россией.