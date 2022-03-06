Переобулся? Зеленский возложил вину за гибель украинцев на Запад, считают в России

Если западные политики откажутся помогать Украине в ближайшее время, то ответственность за гибель граждан Незалежной будет лежать на них. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский записал очередное видеообращение к западным “партнерам” страны, в ходе которого пожаловался на уничтожение Россией украинской военной инфраструктуры. По словам главы государства, Киев изо дня в день требует закрыть воздушное пространство Украины для российских ракет и военной авиации, что, по его мнению, является “гуманитарной обязанностью” Запада. Однако его мольбы остаются безответными.

В связи с этим Владимир Зеленский обратился к западным покровителям с просьбой предоставить Украине в качестве альтернативного решения самолеты для самозащиты. Зеленский подчеркнул, что отказ от данного вида поддержки будет означать лишь то, что Запад хочет, чтобы украинцев “очень медленно убивали”. Он подчеркнул, что в таком случае вина за гибель людей будет лежать на западных политиках “сегодня и навсегда” .

Напомним, что ранее в Пентагоне также отказались закрывать воздушное пространство над Украиной, поскольку такое решение может привести к началу войны России и США.