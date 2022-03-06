 

Выпущенную по Горловке украинскими войсками ракету «Точка-У» уничтожили в воздухе

06.03.2022, 21:40, Новости дня
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Ракета «Точка-У», выпущенная по Горловке украинскими войсками, была ликвидирована в воздухе, полностью уничтожены два дома, сообщил мэр города Иван Приходько.

«По уточненной информации, «Точка-У» была уничтожена в воздухе. По предварительным данным, полностью уничтожены два дома по улице Жигулевской», – говорится в сообщении Приходько в Telegram-канале, передает РИА «Новости».

Ранее он сообщил, что украинские войска произвели обстрел города ракетой, выпущенной из тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн «Стирол». Горловка  –один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и «6/7». До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тыс.человек.

Ранее в Минобороны заявили об уничтожении боевой авиации на Украине.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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