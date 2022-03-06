Мужчины с веществами для зажигательной смеси задержаны в Москве

В Москве задержали двух мужчин, у которых при себе были вещества для зажигательной смеси, газовый баллончик, колюще-режущие предметы, информирует МВД.

По данным ведомства, сотрудники МВД остановили двух мужчин для проверки документов на улице Большая Бронная, в районе дома 29. Мужчины стали заметно нервничать.

«В ходе личного досмотра у них были обнаружены и изъяты вещества для приготовления зажигательной смеси, газовый баллончик, колюще-режущие и предметы ударно-раздробляющего действия, а также профессиональные средства индивидуальной защиты органов дыхания. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Задержанными оказались двое уроженцев Омска 1985 и 1983 года рождения», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Отмечается, что они доставлены в полицию для разбирательства.

Ранее участники незаконной акции напали на полицейских в Петербурге.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.