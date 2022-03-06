Как лесные пожары влияют на озоновый слой
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Американские специалисты получили информацию, которая подтверждает, что дым от лесных пожаров способствует истощению озонового слоя, который защищает нашу планету от солнечной радиации.
Лесные пожары, которые происходили в Австралии в 2019 и 2020 годах охватили площадь более 17 миллионов гектаров. Ученые обратили внимание на то, что после этого содержание диоксида азота в стратосфере существенно снизилось.
В связи с этим исследователи проанализировали данные спутников при помощи компьютерного моделирования и пришли к выводу, что дым от пожаров поспособствовал истощению озонового слоя на один процент.
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