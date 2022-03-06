Как лесные пожары влияют на озоновый слой

Американские специалисты получили информацию, которая подтверждает, что дым от лесных пожаров способствует истощению озонового слоя, который защищает нашу планету от солнечной радиации.

Лесные пожары, которые происходили в Австралии в 2019 и 2020 годах охватили площадь более 17 миллионов гектаров. Ученые обратили внимание на то, что после этого содержание диоксида азота в стратосфере существенно снизилось.

В связи с этим исследователи проанализировали данные спутников при помощи компьютерного моделирования и пришли к выводу, что дым от пожаров поспособствовал истощению озонового слоя на один процент.