Представлен алгоритм, способный точно оценивать внимательность

Была проведена новая исследовательская работа, в процессе которой ученые из Российской Федерации разработали новый алгоритм, позволяющий оценивать уровень внимательности.

Для того чтобы оценить внимательность, ранее специалисты использовали обычные тестирования. Однако теперь они решили дополнить их алгоритмами машинного обучения.

Чтобы подтвердить эффективность метода, был проведен эксперимент, в котором приняли участие 60 учащихся высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. Результаты подтвердили, что одна из нескольких моделей справилась со своей задачей.