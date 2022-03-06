Даже умеренное употребление алкоголя приводит к уменьшению объема мозга

Принято считать, что употребление умеренного количества спиртных напитков не угрожает здоровью человеческого организма. Однако в процессе недавней научной работы специалисты смогли доказать, что это заблуждение.

Авторы исследования тщательно изучили информацию о здоровье более 36 тысяч людей. Также добровольцы делились тем, как часто они пили спиртное. Это помогло выяснить, что любое количество алкоголя негативное влияет на здоровье организма.

Таким образом, удалось выяснить, что даже один бокал вина в день за ужином негативно отражается на состоянии человеческого здоровья.