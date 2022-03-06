 

Мнение: Запертые в России: сколько иностранцы вложили в РФ

06.03.2022, 21:20, Разное
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О том, что у Запада осталось в России.

Запертые в России: сколько иностранцы вложили в РФ

Друзья, обещал рассказать о том, сколько иностранных инвестиций заблокировано в России.

К сожалению, данные обновляются не очень часто, и самая свежая информация — это состояние на 01.10.2021:

Данные ЦБ РФ

$1 180 млрд — таков был объем иностранных инвестиций на 01.10.2021 (к 28.02.2022, я думаю, успели вывести несколько десятков млрд $):
$679 млрд — владение бизнесом
$392 млрд — всевозможные виды долгов: облигации, займы, торговые авансы
$71 млрд — наличная валюта, депозиты, страховые и пенсионные программы
$25 млрд — специальные права заимствования (это инструмент МВФ, к инвестициям со стороны бизнеса это отнести нельзя)
$13 млрд — прочие инвестиции, к которым я отнес производные и кредиторскую задолженность

В целом, можно говорить о том, что сейчас в России заперто по крайней мере $1 трлн иностранных вложений. И если бы не были введены заградительные меры по пресечению бегства капитала, нас вполне могла бы ожидать девальвация рубля не меньше, чем в 98-м.

Так что, если кто не понял, для нас с вами все обошлось в крайне легкой форме по сравнению с тем, что могло бы быть:)

https://smart-lab.ru/mobile/topic/777956/ – цинк

Источник: Colonel Cassad



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