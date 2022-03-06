Миссия — спасти мужика – Личное мнение

Ксюнделю — почти 40. Хорошо пожившая баба, казалось бы: дважды замужем сходила, дважды родила, дважды развелась. А ума, судя по всему, так и не нажила.



Фото: Соцсети

Из раза в раз Бородина вляпывается в одну и ту же миссию под кодовым названием «Спасти мужика».

Я надеялась, что после того, как Ксюнделя бросил Курбанчик, она сделала кое-какие выводы.

Увы. Бородина упорно продолжает транслировать в мир принципы бабы, которая терпит в ущерб себе.

Летит наш Ксюндель в самолёте, смотрит кино, рыдает и оправдывает алкоголика-героя, которому, оказывается, «нужно было чуть больше внимания». А баба — тварь такая! — этого внимания ему не дала.

«Просто надо было чуть больше быть с ним», — гундосит Ксюндель, осуждая женщину, которая, вместо того, чтобы сидеть возле спивающегося «охринительного мужика», «думала о себе и своей карьере».

Мои хорошие, мои дорогие женщины, мне очень жаль, что такие дремучие, откровенно вредные установки до сих пор процветают в нашем обществе.

Эти установки разрушают психику и здоровье женщин, которые зачем-то оправдывают отвратительное поведение мужиков и, вместо того, чтобы выгнать хамов и эгоистов из своей жизни, стараются им угодить.

«Я — на его стороне», — заявляет Бородина, и это очень печально.

Женщины, на его стороне вы должны быть в одном и только в одном случае: когда мужчина этого достоин. Когда и он — на вашей стороне, а не бухает с друзьями или в одно рыло, пока моете посуду и делаете уроки с детьми.

Ну, а Ксюндель, как была, так и остаётся женщиной с повышенным гонором, но пониженным уровнем собственного достоинства. Надеюсь, со временем в нашем обществе таких станет меньше.

Спасали мужика, который вёл себя по-свински? Чем дело кончилось?

Я вас слушаю очень внимательно.

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