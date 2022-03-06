 

Скандалы: В Магадане прошел автопробег в поддержку действий РФ на Украине

06.03.2022, 21:05, Разное
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По инициативе местной федерации бокса в регионе прошла акция в поддержку спецоперации российских вооруженных сил

По информации местных СМИ, на предприятиях Колымы работает много выходцев с Донбасса, которые приехали в регион, в том числе и после госпереворота на Украине. «Самая горячая поддержка Донбасса, спецоперации, президента из самого холодного региона страны – Колымы. Шахтеры Донбасса уже несколько лет каждый промсезон добывают здесь золото.

Как и их родители при Советах. С распадом Союза, горняки уехали в родной Донбасс. С переворотом на Украине дети и внуки вернулись работать на Крайний Север», — пишут в соцсети участники мероприятия.

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Интересно, что шахтеры Донбасса приезжали работать на предприятия Магаданской области еще в советские времена. Эта традиция сохранилась до сих пор. К примеру, прибывшие после 2014 года рассказывают, что следят за ходом операции по освобождению территории ДНР и ЛНР.

Такие акции, как в Магадане, проходят во многих городах нашей страны. Люди выходят на площади городов с флагами РФ и народных республик Донбасса, украшают свои автомобили символами спецоперации Z и V, а также проводят сбор гуманитарной помощи для беженцев, прибывающих на территорию России.



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