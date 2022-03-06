 

Мнение: Законный президент

06.03.2022, 21:00, Разное
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Кадыров в Телеграме обратился к Зеленскому и предложил ему «передать полномочия законному президенту Януковичу». В обмен предлагается обещание поговорить о «твоем будущем».

Если Кадыров выступает не от своего имени, а передает послание, то можно сделать единственный вывод: в Кремле внезапно обнаружили наличие вопроса: а что делать после «не-войны». До этого никаких внятных мыслей на этот счет не было вообще.

Судя по всему, у Кремля скамейка запасных на этот случай не просто короткая, а ее нет вообще. Иначе зачем вытаскивать такой нафталин из-за печки? Из действующих политиков Украины, похоже, желающих тоже не находится — что, впрочем, объяснимо: это фактически сразу пойти под расстрел. Остается проверенный кадр, который обязан спасением жизни, и которому все равно деваться некуда.

Единственное, чем точно хорош Янукович — не предаст и не продаст. Просто никто не купит такой лежалый товар.

Источник: Эль Мюрид



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