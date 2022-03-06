Мнение: Состав экспорта России, инфляция в Европе и нефть по 185 долларов

1. К вопросу о том, так уж ли пострадает наш экспорт от санкций. От наших углеводородов на Западе отказываться не собираются (точнее, просто не смогут это сделать ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе). Но помимо нефтегаза мы экспортируем много чего другого, и по поводу этой части экспорта есть опасения:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/chto-prodavala-rossiia-drugim-stranam-v-2021-godu-glavnym-istochnikom-dohoda-621da8881a2c6034cfdb4859

Главным источником дохода конечно же являются минеральные продукты: нефть, нефтепродукты, природный газ — на них пришлось 43,7% от денежного объема экспорта.

Вторую строчку занимают различные металлы и металлопродукция — доля в 11,7%. Важными источниками дохода также являются драгоценные металлы и камни, химическая продукция, машины и различное оборудование и продукция сельского хозяйства.

Итоговый объем экспорта в 2021 году составил $491,2 млрд, что превысило показатели 2020 года на 46%.

Можно предположить, что от российского золота и драгоценных камней Европа не откажется. До 70% экспорта алмазов из России идёт в Бельгию, и перекрытие этого алмазного потока стало бы ударом для бельгийской отрасли огранки:

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/alrosa-kak-sanktsii-skazhutsia-na-kompanii

Российское оружие (статья экспорта «Скрытый раздел») продаётся почти исключительно в страны за пределами НАТО, которые никаких санкций против нас не ввели. Там особых потерь не будет. Возможно, будет даже рост с учётом растущей агрессивности блока НАТО.

Продовольствие мы поставляем прежде всего в страны типа Египта, за пределами Северной Америки и Европы. Поставки через Чёрное море сейчас несколько затруднены, стоимость зерна на мировом рынке растёт, здесь также особенных потерь не ожидается.

Древесину мы поставляем прежде всего в Китай, машины и оборудование – в страны СНГ и другие страны, которые не вводят против нас санкции.

Химпром (удобрения) во многом идут на Запад, но, опять же, сложно представить, что Европа вот так вот возьмёт и откажется от российских (а также белорусских) удобрений на фоне роста цен на сельхозпродукты. Придушить экспортный поток удобрений можем мы — в качестве ответной любезности нашим европейским друзьям и для того, чтобы получить дополнительный доход на росте цен на продовольствие.

Металлы мы также продаём на Запад, но важнейшие компоненты их производства, помимо исходного сырья, это уголь и электроэнергия. Если в ЕС не могут отказаться от наших энергоносителей, то полностью отказаться от российского металла у них навряд ли получится. Проблемы у наших металлургов будут, это уже понятно, но проблемы решаемые.

В общем и целом какого-то катастрофического провала в нашем экспорте не ожидается. Текущие западные санкции направлены в основном на то, чтобы затруднить логистику российских товаров, затруднить финансовые расчёты, лишить наши компании кредитов западных банков. Это может снизить прибыли и замедлить развитие некоторых отраслей, но российскую внешнюю торговлю это не остановит.

2. Инфляция в Европе начала разгоняться:

https://lenta.ru/news/2022/03/02/upp/

Потребительские цены в еврозоне в феврале взлетели на 5,8 процента в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

Показатель побил рекорд января, когда рост цен составил 5,1 процента. Такая тенденция обусловлена прежде всего продолжившимся подъемом цен на энергоносители — на 31,7 процента по сравнению с 28,8 процента в январе. Продукты питания, алкоголь и табак в прошлом месяце подорожали на 4,1 процента.

3. Американские банкиры про будущее цен на нефть:

https://lenta.ru/news/2022/03/04/neft/

К концу года эталонная нефть марки Brent может стоить 185 долларов за баррель, предсказали аналитики JPMorgan. Такая цена возможна, если сохранятся нарушения в поставках сырья из России, пишет Bloomberg.

Аналитики говорят, что в краткосрочной перспективе масштабы шока предложения настолько велики, что цена нефти должна достичь и оставаться на уровне 120 долларов за баррель в течение нескольких месяцев.