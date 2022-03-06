 

Мнение: Путин ждет капитуляцию Украины?

06.03.2022, 20:36, Разное
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На сайте Кремля появилось сообщение о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Не известно, кто кому позвонил, но известно, что Путин сказал Эрдогану, что Россия готова к диалогу с Украиной и «с зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта». Но при выполнении ключевого условия.

Дословно: «Приостановка спецоперации возможна, только если Киев прекратит боевые действия и выполнит хорошо известные требования России» (отсюда).

Что такое прекращение боевых действий Украиной по версии Аладимира Путина? Я правильно понял президента России, что он имеет в виду капитуляцию Украины? Или не правильно?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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