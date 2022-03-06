США восстанавливают отношения с Венесуэлой с целью найти замену российской нефти

Вашингтон отправил в Каракас делегацию высокопоставленных чиновников. Они надеются, что им удастся «отдалить» правительство Николаса Мадуро, которое всё ещё находится под американскими санкциями, от Владимира Путина и добиться возобновления поставок венесуэльской нефти в США, пишет The New York Times.

Накануне высокопоставленные представители США, в том числе сотрудники Госдепартамента и Белого дома, отправились в Венесуэлу на встречу с правительством президента Николаса Мадуро. Всё это происходит в рамках усилий администрации Байдена «отделить Россию от её оставшихся международных союзников» на фоне обострения украинского кризиса, пишет The New York Times.

В 2019 году Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Каракасом, обвинив «авторитарного лидера» Венесуэлы в фальсификации на выборах. Затем администрация Трампа попыталась свергнуть Мадуро, введя санкции на экспорт нефти и поддержав оппозиционера Хуана Гуаидо в качестве «законно избранного президента», напоминает издание.

В итоге венесуэльскому правительству пришлось обращаться за экономической и дипломатической помощью к Москве, а также к Тегерану и Пекину. Российские энергетические компании и банки «заметно помогли» Каракасу, позволив ему продолжать экспорт нефти, несмотря на санкции, отмечает The New York Times.

Российская спецоперация на Украине побудила США обратить более пристальное внимание на союзников Владимира Путина в Латинской Америке. Поскольку, по мнению Вашингтона, они могут представлять «угрозу безопасности в случае углубления противостояния» с Москвой.

Власти США рассчитывают на «крах» российской экономики. Они «хватаются за возможность продвинуть свою повестку среди латиноамериканских авторитарных стран, которые могут начать рассматривать Путина как всё более слабеющего союзника».

В этом месяце США и их союзники задумались о принятии санкций в отношении российского экспорта нефти и газа. Видные представители ведущих американских партий предложили Венесуэлу в качестве потенциальной замены.

В частности, в переговорах о возобновлении закупок венесуэльской нефти участвовал бывший конгрессмен-республиканец Скотт Тейлор. Он работает с вашингтонским лоббистом Робертом Стриком, который в 2020 году недолгое время «представлял режим Мадуро и до сих пор поддерживает связь с его окружением».

По словам Тейлора, на днях он разговаривал с венесуэльским бизнесменом, который дал понять, что команда Мадуро стремится «возобновить взаимодействие» с США. «Мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы добиться дипломатической победы и вбить клин между Россией и Венесуэлой», — заявил экс-конгрессмен.

Бывшая ведущая Fox Business Триш Риган призвала Вашингтон к союзу с Каракасом, чтобы «вытеснить российскую нефть с американского рынка». «Венесуэла обладает САМЫМ большим источником запасов нефти, неужели мы отдадим его китайцам и русским?» — недоумевала она в Twitter.

Незадолго до начала спецоперации на Украине заместитель премьер-министра РФ Юрий Борисов отправился в Каракас, чтобы встретиться с представителями Мадуро. Согласно заявлениям обоих правительств, за последний месяц Путин и его венесуэльский коллега как минимум дважды проводили телефонные переговоры.

До введения санкций Венесуэла отправляла большую часть своего топлива на побережье Мексиканского залива в США. По мнению некоторых экспертов, латиноамериканская страна сможет частично восполнить потери Соединённых Штатов, если они решат сократить импорт российской нефти.

Глава Венесуэлы, судя по всему, готов к обсуждению нефтяных сделок с Вашингтоном. «Здесь лежит нефть Венесуэлы, которая доступна для всех, кто хочет её добывать и покупать, будь то инвестор из Азии, Европы или США», — заявил он в своём публичном выступлении на этой неделе.

Между тем Мадуро и другие латиноамериканские союзники Москвы «начали дистанцироваться» от конфликта на Украине. Венесуэла, Никарагуа и Куба воздержались или не голосовали по двум резолюциям ООН, в которых осуждалась российская спецоперация, однако и не выступили в щиту агрессии России, обращает внимание The New York Times.