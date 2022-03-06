 

Ozon заявил о продолжении стабильной работы в России

06.03.2022, 20:27, Разное
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В связи с санкциями против России многие сервисы сообщают о сложностях в работе. Некоторые компании и вовсе принимают решение о приостановке своей деятельности на территории этой страны. Интернет-магазин Ozon не в их числе. Его клиенты могут совершать покупки в прежнем режиме.

В компании заметили, что повысился спрос на многие товары, однако на центральных и региональных складах остаются запасы. Ozon также следит за ценами на площадке и пресекает необоснованные повышения стоимости социально значимых товаров. Представители интернет-магазина продолжают вести переговоры с крупными производителями и дистрибуторами о дополнительных поставках.

На фоне сообщений о приостановке работы Visa и Mastercard в России Ozon успокаивает клиентов: транзакции на платформе происходят без каких-либо сбоев, платежи продолжают обрабатываться, вознаграждения продавцам и партнерам регулярно выплачиваются.

“Клиенты по-прежнему могут оплачивать заказы картами Visa/Mastercard, выпущенными российскими банками. Также есть карты МИР и другие платежные инструменты”, – отмечается на сайте интернет-магазина.

Что касается логистической инфраструктуры
Ozon, то она продолжает работать без перебоев. Сервис доставляет свыше одного миллиона посылок каждый день. Продолжают работу 10 крупных складских комплексов и порядка 100 сортировочных центров. Они принимают товары от продавцов и поставщиков по всей России. Внутри страны перевозки осуществляются наземным транспортом – как внутри регионов, так и на дальних расстояниях.

Ozon сообщает, что в марте денежные средства будут выплачиваться продавцам шесть раз: 5, 9, 15, 18, 22 и 25 марта. “Быстрый доступ к деньгам позволяет продавцам закупаться товарами как можно скорее”, – подчеркнули в компании.



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