Нацбанк Украины лишил акционеров контроля над «Альфа-банк Украина»

Национальный банк Украины передал контроль над «Альфа-банк Украина» специальному комитету из украинских граждан, лишив российских акционеров права голосования.

«По решению Национального банка Украины основные акционеры «Альфа-банк Украина» лишены права голосования своими акциями, то есть лишены контроля над банком», – приводит ТАСС выдержку из сообщения банка.

Отмечается, что контроль передан специальному комитету из четырех вновь назначенных независимых директоров – граждан Украины. Граждане РФ подали заявления о выходе из состава совета директоров банка. Новая администрация планирует переименовать «Альфа-банк Украина» в Sense. На деятельность российского Альфа-банка это никак не влияет.

«Альфа-банк Украина» не является «дочкой» российского Альфа-банка, в его капитале отсутствует доля российских государственных банков.

«Альфа-банк Украина» – украинский коммерческий банк с международным капиталом, входящий в холдинг ABH Holdings SA (ABHH). Среди владельцев ABHH – Михаил Фридман, Герман Хан и Петр Авен.

После начала российской специальной военной операции на Украине Запад начал вводить новые санкции, под которые попали, в том числе, крупные российские банки.