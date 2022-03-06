 

В Германии предупредили о мировом голоде без российской пшеницы

06.03.2022, 20:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В связи с тем, что крупные поставщики зерна РФ и Украина оказались отрезаны от мирового рынка, цены на пшеницу вышли из-под контроля, что грозит человечеству голодом, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Как отметил аналитик Commerzbank Карстен Фритч, на Россию и Украину приходится до 30% мировых поставок пшеницы. Специалист считает, что в сложившейся ситуации особенно уязвимы страны Северной Африки и Ближнего Востока – крупнейшие импортеры зерна, говорится в статье, передает РИА«Новости».

Усугубит кризис, по мнению аналитиков, снижение резервов крупнейших экспортеров пшеницы – ЕС, России, США, Канады, Украины, Аргентины, Австралии и Казахстана. Сейчас запасы этих стран находятся на минимальном за девять лет уровне – 57 млн тонн, чего должно хватить миру на 27 дней, а без резервов РФ и Украины – меньше, чем на три недели.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

 

Отмечается, что в ноябре 2016 года тонна пшеницы стоила 113 евро, в апреле 2021 года – 165, а в ноябре уже 278, и эта тенденция сохраняется.

В материале также говорится о важности Китая на рынке пшеницы. Запасы страны оцениваются в 131 млн тонн, однако проверить это невозможно, так как в Пекине считают эти данные стратегически важными. Обращается также внимание на то, что в прошлом году власти страны впервые за семь лет подняли закупочные цены на зерно.

За последние два года биржевые цены на пшеницу по фьючерсным контрактам в Европе почти удвоились, а в США выросли в 2,5 раза.

Ранее в Международном валютном фонде заявили, что санкции против РФ окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире со значительными побочными последствиями для разных стран.

До этого в Британии предрекли РФ победу в санкционной войне с Западом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / Эксперт назвала условия для полной блокировки Twitter в России

17.11 / Бензин в Словении начали продавать по QR-кодам

02.04 / США обвинили Россию в «дестабилизирующих» действиях на востоке Украины

29.12 / Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве России»

06.09 / Стали известны подробности гибели осужденных в хабаровской колонии

19.08 / Выступления Билла Клинтона и супруги Байдена – в фокусе второго дня съезда демпартии

02.07 / В Ульяновской области обвиняемого в убийстве 13-летней девочки нашли спустя 20 лет

24.08 / В США назвали число эвакуированных из Афганистана

01.12 / Появились рендеры BMW M3 CS G80

24.01 / “Е*ашу 160. Ничего пока не происходит, мусора не останавливают”. В Харьковской области пьяный водитель въехал в магазин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика