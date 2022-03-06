Аналитический центр Москвы сообщил о снижении цен на ряд продуктовых товаров

Эксперты не увидели резкого роста цен на продовольствие с 19 по 25 февраля. Стоимость ряда позиций даже снизилась.

Цены на вареную колбасу упали на 1,1%, на рис – на 0,6%, а картофель подешевел на 0,4%, уточнили в Аналитическом центре. Умеренный рост демонстрируют яблоки (0,2%), морковь (0,6%), капуста (2,6%).

В Аналитическом центре Москвы отметили, что по итогам января текущего года овощи подорожали на 6,5%. Это меньше средних показателей января за последние шесть лет.

К примеру, картофель в январе подорожал на 4,3%, что на 2,2% меньше среднего роста цен за последние шесть лет. Цены на фрукты демонстрируют аналогичную динамику, сообщает НСН.

Ранее глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что рост цен на некоторые овощи в столице связан с сезонным замещением российской продукции импортной. Он считает, что цены стабилизируются в июне 2022 года, когда на прилавки поступят овощи нового урожая из южных регионов.