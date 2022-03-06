 

Аналитический центр Москвы сообщил о снижении цен на ряд продуктовых товаров

06.03.2022, 19:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперты не увидели резкого роста цен на продовольствие с 19 по 25 февраля. Стоимость ряда позиций даже снизилась.

Цены на вареную колбасу упали на 1,1%, на рис – на 0,6%, а картофель подешевел на 0,4%, уточнили в Аналитическом центре. Умеренный рост демонстрируют яблоки (0,2%), морковь (0,6%), капуста (2,6%).

В Аналитическом центре Москвы отметили, что по итогам января текущего года овощи подорожали на 6,5%. Это меньше средних показателей января за последние шесть лет.

К примеру, картофель в январе подорожал на 4,3%, что на 2,2% меньше среднего роста цен за последние шесть лет. Цены на фрукты демонстрируют аналогичную динамику, сообщает НСН.

Ранее глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что рост цен на некоторые овощи в столице связан с сезонным замещением российской продукции импортной. Он считает, что цены стабилизируются в июне 2022 года, когда на прилавки поступят овощи нового урожая из южных регионов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / Комендантский час против вируса

25.08 / Мнение: Как выявить русофоба с точки зрения Хинштейна!

27.12 / Мнение: Про кощунство

30.11 / Политолог обнародовал план транзита власти Лукашенко

02.03 / Майкл Шин и Анна Лундберг снова станут родителями

09.11 / В Нигерии у семи мужчин пропали пенисы и они обвинили в этом колдуна

17.09 / Названы повышающие риск развития болезни Альцгеймера овощи

31.12 / В 2021 году в «Спортлото» разыграют 120 американских грин-кард

29.04 / Вдруг захочу? – Личное мнение

17.02 / Мнение: Международные учения AMAN-21

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика