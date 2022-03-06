 

На Украине заочно арестовали Тину Канделаки

06.03.2022, 18:51, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Суд на Украине заочно арестовал российскую телеведущую и медиаменеджера Тину Канделаки, также ее планируется объявить в международный розыск, сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

«В качестве генерального прокурора уведомляю вас о том, что ваш процессуальный статус в Украине – лицо, подозреваемое в совершении преступления. В ближайшие дни украинские прокуроры инициируют процесс объявления вас, Тинатин Гивиевна, в международный розыск», – обратилась Венедиктова в Facebook к Канделаки, передает ТАСС.

Она прикрепила к своему сообщению фотокопию обвинительного заключения, из которой следует, что Тине Канделаки украинские власти предъявили обвинение по статье 110, часть 2 Уголовного кодекса страны «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».

Ранее украинский суд заочно арестовал Олега Газманова по подозрению в посягательстве на целостность Украины и «санкционировал» его доставку в страну.

Также генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что суд заочно арестовал режиссера Никиту Михалкова по подозрению в «посягательстве на территориальную целостность Украины». Якобы уже запущена официальная процедура объявления режиссера в международный розыск.

Михалков отреагировал на «арест»: он удивился мысли о том, что генеральный прокурор Украины предполагает, будто «русский кинорежиссер может повлиять на территориальную целостность целой страны».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05 / В Украине обе дозы вакцины от коронавируса получили 17 тыс. человек

15.01 / Аргентина направила в Россию самолет за второй партией «Спутника V»

09.02 / В Турции найдены древние византийские мечи

22.12 / Законопроект об ужесточении наказания для педофилов принят в первом чтении

27.04 / Боевики на Донбассе обстреляли саперов, которые разминировали территорию – ГСЧС

10.01 / Ford начала продажи в Китае нового кроссовера Ford Equator Sport

25.12 / Суд в Петербурге признал историка Соколова виновным в убийстве аспирантки

05.10 / Винник и Шоптенко покинули “Танцы со звездами” из-за дисквалификации

07.02 / Гривна выросла к доллару, но резко упала к евро

18.01 / Власти Петербурга отреагировали на критику Мишустина о борьбе COVID-19 позитивной новостью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика