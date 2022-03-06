На Украине заочно арестовали Тину Канделаки

Суд на Украине заочно арестовал российскую телеведущую и медиаменеджера Тину Канделаки, также ее планируется объявить в международный розыск, сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

«В качестве генерального прокурора уведомляю вас о том, что ваш процессуальный статус в Украине – лицо, подозреваемое в совершении преступления. В ближайшие дни украинские прокуроры инициируют процесс объявления вас, Тинатин Гивиевна, в международный розыск», – обратилась Венедиктова в Facebook к Канделаки, передает ТАСС.

Она прикрепила к своему сообщению фотокопию обвинительного заключения, из которой следует, что Тине Канделаки украинские власти предъявили обвинение по статье 110, часть 2 Уголовного кодекса страны «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».

Ранее украинский суд заочно арестовал Олега Газманова по подозрению в посягательстве на целостность Украины и «санкционировал» его доставку в страну.

Также генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что суд заочно арестовал режиссера Никиту Михалкова по подозрению в «посягательстве на территориальную целостность Украины». Якобы уже запущена официальная процедура объявления режиссера в международный розыск.

Михалков отреагировал на «арест»: он удивился мысли о том, что генеральный прокурор Украины предполагает, будто «русский кинорежиссер может повлиять на территориальную целостность целой страны».