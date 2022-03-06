Стало известно, как питомцы влияют на работу мозга

В ходе новой научной работы эксперты выяснили, как на скорость старения головного мозга влияет присутствие домашних питомцев.

Известно, что после 60 лет в человеческом организме значительно снижается скорость обработки информации и принятия решений. Длительное количество времени специалисты из разных стран пытались понять, какие факторы способны приостановить этот процесс.

Результаты недавнего исследования продемонстрировали, что наличие домашних питомцев эффективно сдерживает ухудшение когнитивных способностей у людей пожилого возраста. Однако следует учитывать, что важнее придерживаться правильного питания, которое обогащает организм полезными веществами.