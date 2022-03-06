COVID-19 угрожает мужской половой системе

Специалисты пришли к выводу, что коронавирусная инфекция может повреждать половые органы мужчин. Стало известно, что заболевание снижает количество сперматозоидов и может привести к импотенции.

Стало известно, что поражение вирусом охватывают всю половую систему. Эксперты воспользовались ПЭТ-сканированием и нашли очаги на самом пенисе, в яичках и их сосудах.

Также ученые рассказали, что до них дошли жалобы от мужчин об уменьшении размера пениса на фоне коронавируса. Теперь специалисты планируют провести исследовательские работы с целью поиска способов решения этой проблемы.