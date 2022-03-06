Огурцы действительно работают: 7 проверенных способов избавления от мешков под глазами

Нравится нам это или нет, большинство из нас рано или поздно столкнется с мешками под глазами. Не все они одинаковы, отмечают специалисты: некоторые мешки появляются из-за недостатка сна, другие спровоцированы употреблением продуктов с высоким содержанием натрия, хроническими проблемами со здоровьем или старением. Существует несколько довольно простых, но эффективных и проверенных способов избавления от этой проблемы.

Массаж лица с кокосовым маслом

Дерматологи говорят: устранить мешки под глазами можно с помощью простого массажа. Массировать необходимо виски и кожу под глазами, добавив небольшое количество холодного кокосового масла. Проводить такую процедуру следует ежедневно, лучше всего перед сном. Массаж поможет улучшить кровообращение и уменьшить отечность.

Зеленый чай в пакетиках

Возьмите два пакетика зеленого чая, заварите его, а затем уберите в холодильник. Когда пакетики остынут, положите их на глаза и оставьте на 10 минут. Это поспособствует циркуляции крови и снимет отечность.

Избегайте определенных продуктов

В списке запрещенных продуктов – алкоголь, кофе, сахар, белая мука, соль и жареная пища. Кроме того, следует сократить употребление углеводов. Все дело в том, что эти продукты могут способствовать задержке жидкости под глазами.

Холодные огурцы

Как избавиться от мешков под глазами с помощью обычных огурцов? Все довольно просто: положите ломтики холодных огурцов на глаза на несколько минут. Есть несколько причин, по которым этот овощ уменьшает мешки под глазами. Наиболее вероятным объяснением является то, что холодный огурец сужает кровеносные сосуды в этой области, что уменьшает отек. Кроме того, высокое содержание воды в огурце помогает увлажнить кожу и уменьшить отечность. Наконец, охлаждающий эффект помогает успокоить и освежить усталые глаза.

Холодный компресс

Используйте холодный компресс на глаза в течение нескольких минут. Мешки под глазами, которые вызваны накоплением жидкости, можно устранить путем сужения сосудов. Когда применяется холодный компресс, пониженная температура кожи вызывает сужение сосудов. Это уменьшает накопление жидкости и помогает уменьшить мешки.

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Подпирайте голову во время сна

Поднятие головы во время сна помогает уменьшить накопление жидкости под глазами, которое может вызвать отечность и мешки. Когда вы спите на спине, гравитация тянет накопленные жидкости вниз к шее и верхней части тела. Поднимая голову, вы помогаете уменьшить количество жидкости, которая накапливается вокруг глаз во время сна. Это поможет свести к минимуму появление мешков под глазами по утрам.

Сыворотки и кремы

Нанесите на кожу под глазами крем или сыворотку, которые содержат кофеин или пептиды. Все дело в том, что эти ингредиенты помогают подтянуть кожу и уменьшить отечность, а со временем и укрепить кожу под глазами, уменьшив появление отеков. Кроме того, специальные сыворотки и кремы помогают улучшить кровообращение, что также поможет уменьшить мешки. Кофеин, входящий в состав уходовой косметики, сужает кровеносные сосуды, а значит, уменьшает количество жидкости, которая накапливается вокруг глаз.