Путин поздравил Терешкову с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил летчика-космонавта, Героя Советского Союза Валентину Терешкову с юбилеем, отметив ее вклад в укрепление авторитета страны.

«Ваш профессиональный путь, огромный личный вклад в укрепление авторитета нашей страны как космической державы, значимая общественная, законотворческая деятельность – яркий пример честного, беззаветного служения Отечеству», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также отметил, что Терешкову знают и глубоко уважают как мужественного, сильного духом человека с ответственной гражданской и жизненной позицией.

Первая в мире женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области.

Космический полет Валентина Терешкова совершила 16-19 июня 1963 года в качестве командира космического корабля «Восток-6» по программе группового полета с кораблем «Восток-5», пилотируемым Валерием Быковским. Позывной – «Чайка». Продолжительность полета составила двое суток 22 часа 50 минут. За это время ее космический корабль 48 раз облетел вокруг Земли.

Валентина Терешкова с 1966 года ведет активную государственную и общественную деятельность.

С сентября 2021 года является депутатом Государственной Думы VIII созыва, председателем комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики.

Валентина Терешкова – Герой Советского Союза (1963), летчик-космонавт СССР (1963), лауреат Государственной премии РФ (2009). Удостоена многочисленных наград СССР, РФ и других стран.