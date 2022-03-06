 

Участники антивоенной акции напали на полицейских в Петербурге

06.03.2022, 18:15, Новости дня
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Нападение на сотрудников полиции совершено во время незаконной акции в Петербурге, двое нападавших задержаны, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

«Шестого марта при пресечении противоправных действий во время проведения несогласованной акции ее участниками было совершено нападение на сотрудников полиции. Двоих нападавших полицейские задержали, третий скрылся», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Личность нападавшего установлена. Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

Несогласованная акция против спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины прошла в воскресенье в Петербурге, несмотря на неоднократные предупреждения властей о незаконности этих акций. Правоохранители проводили задержания.

Ранее в Москве автозак с задержанными на незаконной акции попал в ДТП и перевернулся.



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