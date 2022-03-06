 

В ДНР заявили о катастрофической ситуации с продовольствием в Мариуполе

06.03.2022, 18:15, Новости дня
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Запасов продовольствия в Мариуполе хватит на один – два дня, шансы на возобновление эвакуации жителей есть, но националисты не хотят выпускать людей, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

«Если говорить о запасах, я думаю, это день-два, не больше…Кроме продовольствия, это вода и электроэнергия, а этого нет», – цитирует РИА «Новости» Басурина.

По его словам, шанс на возобновление эвакуации из Мариуполя есть, но националисты и Владимир Зеленский не хотят выпускать людей, ибо это информационный проигрыш.

«Да шанс всегда есть. Но здесь проблема в другом. Насколько я понимаю, не только националисты не хотят отпускать людей, а еще и Зеленский не хочет. Объясню почему. Для них, если они сдают Мариуполь, как они считают, то это проигрыш идеологический, информационный проигрыш. И они всеми силами пытаются этого не сделать. Потому что им нужны люди как заложники в Мариуполе», – отметил Басурин. Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская сторонаотказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район более 300 человек, несмотря на провокации украинских националистов.



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