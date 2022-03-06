Из-за украинского кризиса советский памятник в польском Ольштыне вновь под угрозой сноса

В связи с украинскими событиями мэр польского Ольштына решил, что советскому памятнику Освобождения Вармии и Мазур больше нет места на карте города, пишет Onet. Памятник построен в 1954 году как символ благодарности Красной армии за освобождение Ольштына от немецкой оккупации. Он пережил несколько попыток демонтажа и актов вандализма.



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Памятник Освобождения Вармии и Мазур в виде триумфальной арки в польском городе Ольштын, скорее всего, в ближайшем будущем исчезнет навсегда. «Этот монумент находится там уже 68 лет, он сумел выстоять во время политических изменений 1989 года, трансформации и декоммунизации, но он, вероятнее всего, не переживёт действий РФ на Украине», — пишет на портале Onet польский журналист Миколай Подольский.

В статье он рассказывает, что такое решение накануне принял сам мэр Ольштына Пётр Гжимович, и, несмотря на то, что не всё в этом вопросе будет зависеть лично от него, на практике это тот решающий голос, которого уже несколько лет очень не хватало в споре вокруг памятника.

Так как сегодняшняя путинская РФ продолжает традицию Красной армии, жестокость которой испытали на себе жители Вармии и Мазур в 1945 году, Гжимович принял решение обратиться к министру культуры и национального наследия с просьбой снять памятник с особой защиты… «Благодаря такой отмене возможно будет снести памятник», — написал он на своей странице в Facebook. Он добавил, что дальнейшая судьба памятника будет решаться путём консультаций с жителями Ольштына.

Журналист рассказывает, что автором проекта памятника, который открыли в 1954 году, выступил известный польский скульптор Ксаверий Дуниковский. Монумент построен из камней мавзолея Гинденбурга, который был разобран неподалёку от города после окончания Второй мировой войны. «На памятнике виднеется силуэт русского солдата и боевые сцены Великой Отечественной войны. Без серпа и молота, конечно же, не обошлось», — подчёркивает он.

Первоначально он назывался Памятник благодарности Красной Армии, однако жители Ольштына уже давно окрестили его «виселицей». Монумент стоит в самом центре города, вблизи учреждений, в нескольких сотнях метров от Старого города. В последние годы площадь, расположенная рядом с монументом, превратилась в парковку. После 1989 года стали раздаваться голоса, что обелиск следует демонтировать. Зачастую он подвергался актам вандализма, и на нём появлялись антисоветские лозунги. Большая часть националистических кругов призвала к его сносу, напоминает автор.

В 2017 году в связи с начатым в Польше процессом декоммунизации он был включён в подготовленный Институтом национальной памяти список объектов, которые должны быть перемещены в специальный музей под открытым небом, однако городские власти отнеслись к этой идее весьма скептически. Мэр города, в свою очередь, предложил изменить его название, к примеру на «Памяти жертв освобождения Советской армией», и, несмотря на общественные консультации, памятник всё-таки продолжал стоять, подчёркивает автор.

В последние дни на нём растянули два антироссийских баннера, резюмирует на портале Onet польский журналист Миколай Подольский.