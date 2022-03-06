Сестры Хадид, Пэрис Джексон и другие на показе Вивьен Вествуд в Париже

Неделя моды в Париже – горячая пора для Джиджи и Беллы Хадид. Сестры нарасхват у модельеров. В минувшую субботу девушки открыли показ “королевы панка” Вивьен Вествуд. Лондонский дизайнер, знаменитая своими причудливыми нарядами, не изменила себе и в этот раз.

Белла Хадид Белла Хадид

На подиуме каждая из сестер Хадид подставила по два образа. Белла вышла на подиум в мини-платье цвета оливы с серебряной вуалью. Образ дополняли крупные черные очки и колготки в сетку. Другой образ стал вольной трактовкой на тему современной невесты – платье из тюля с корсетом, украшенным красными помпонами, вуаль и серые колготки.

Джиджи по эксцентричности нарядов на подиуме не уступила сестре. В одном из выходом девушке даже пришлось идти с закрытыми повязкой глазами.

Джиджи Хадид Джиджи Хадид

За летящей походкой моделей и фантазией Вивьен Вествуд, воплощенной в причудливых образах, с первого ряда следили модель Коко Роша и представители известных музыкальных династий – дочь Майкла Джексона и Пэрис и сын Стиви Уандера Кайланд Моррис.

Кайланд Моррис и Пэрис Джексон Пэрис Джексон Коко Роша