 

Сестры Хадид, Пэрис Джексон и другие на показе Вивьен Вествуд в Париже

06.03.2022, 17:30, Разное
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Неделя моды в Париже – горячая пора для Джиджи и Беллы Хадид. Сестры нарасхват у модельеров. В минувшую субботу девушки открыли показ “королевы панка” Вивьен Вествуд. Лондонский дизайнер, знаменитая своими причудливыми нарядами, не изменила себе и в этот раз. 

Белла ХадидБелла Хадид

На подиуме каждая из сестер Хадид подставила по два образа. Белла вышла на подиум в мини-платье цвета оливы с серебряной вуалью. Образ дополняли крупные черные очки и колготки в сетку. Другой образ стал вольной трактовкой на тему современной невесты – платье из тюля с корсетом, украшенным красными помпонами,  вуаль и серые колготки. 

Джиджи по эксцентричности нарядов на подиуме не уступила сестре. В одном из выходом девушке даже пришлось идти с закрытыми повязкой глазами. 

Джиджи ХадидДжиджи Хадид

За летящей походкой моделей и фантазией Вивьен Вествуд, воплощенной в причудливых образах, с первого ряда следили модель Коко Роша и представители известных музыкальных династий – дочь Майкла Джексона и Пэрис и сын Стиви Уандера Кайланд Моррис.

 Кайланд Моррис и Пэрис ДжексонПэрис ДжексонКоко Роша



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