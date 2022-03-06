 

Беглов не попал в рейтинг политиков и бизнесменов, поддержавших спецоперацию РФ по защите ЛДНР

06.03.2022, 17:25, Новости дня
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов решил проигнорировать российскую спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Об этом свидетельствует независимый рейтинг политиков и бизнесменов, принявших участие в поддержке ЛДНР.

В топ-100 попали практически все губернаторы и главы российских регионов – от главы Чеченской республики Рамзана Кадырова до президента Татарстана Рустама Минниханова и главы Якутии Айсена Николаева. Отдельного внимания за вклад в размещении на своей территории отмечены губернаторы Белгородской, Ростовской и Московской области. Губернатор второго по величине города в РФ не попал в рейтинге даже на 100 место.  

Кроме политических деятелей, также вошли крупные предприниматели. В перечне есть глава якутской АЛРОСы Сергей Иванов, петербургский бизнесмен Евгений Пригожин и другие.

Страусиная политика Беглова, являющегося губернатором Северной столицы, не может не вызывать вопросов. Градоначальник предпочитает не делать публичных заявлений по поводу украинского кризиса и связанных с ним вопросов.

По данным средств массовой информации, этому есть логическое объяснение. Журналисты считают, что приятели губернатора выступают против российских действий, так как не хотят потерять свой бизнес на Западе на фоне ограничений, введенных против РФ.



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