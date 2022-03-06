Гладкие волосы и легкий макияж. Лучшие образы с премии Гильдии актеров США

Премия Гильдии киноактеров в США вручается с 1998 года. 40-сантиметровые статуэтки получают звезды, которым удалось внести весомый вклад в развитие кинематографа. В текущем году среди номинантов на получение заветной статуэтки отметились Леди Гага, Николь Кидман, Кирстен Данст, Риз Уизерспун и многие другие. Давайте посмотрим на самые яркие, стильные и запоминающиеся образы западных звезд.

Розарио Доусон

Знаменитость сделала сложную прическу, открывшую ее шею и линию плеч. Макияж предпочла неброский, с акцентом на губы, для которых Розарио подобрала очень интересный оттенок. Получился скромный, но очень стильный образ.

Александра Даддарио

Изысканные завитки волос, легкие стрелки на веках, яркий оттенок губной помады – все это сделало Александру не только звездой церемонии, но и ярчайшей представительницей возвращения золотого Голливуда. Кроме того, девушка очень удачно подобрала аксессуары.

Чон Хоен

Эта актриса выбрала достаточно простую для столь важного мероприятия прическу – заплела косы и сделала гладкий зачес. Платье “Луи Виттон” и неброский макияж завершили гармоничный образ. В целом лук знаменитости можно назвать воплощением скромности, но он ей очень к лицу.

Керри Вашингтон

Актриса сделала яркий макияж с акцентом на губах, выбрав насыщенную малиновую помаду. Также выделила глаза черными тенями. Но самое главное украшение ее образа – густые волосы, уложенные локонами в лучших традициях золотого Голливуда. Знаменитость выбрала пышное платье в пол с довольно смелым декольте в насыщенно-желтом цвете. И дополнила образ оригинальными серьгами-подковами.

Селена Гомес

Звезда выбрала наряд модного дома Шанель. А гладкая прическа, мастерски исполненная знаменитым парикмахером Мариссой Марино, помогла ей стать еще более привлекательной. Селена сделала легкий акцент на глазах и выбрала нюдовую помаду для губ.

Кейт Бланшетт

Изысканные локоны, столь удачно завитые звездным стилистом Робертом Ветиком, сделали звезду “Авиатора” утонченной леди. А неброский мейк в нюдовых тонах завершил создание гармонии.

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Кирстен Данст

39-летняя знаменитость выбрала светло-красные тени для век, чтобы создать необычный акцент. А вот для губ предпочла более насыщенный тон.

Эль Фаннинг

Легкий и нарочито небрежный образ актрисы стал одним из самых удачных на церемонии. Эль выбрала монохромный макияж в неброских тонах. Легкий румянец, свежий блеск на губах и аккуратные стрелки подчеркнули достоинства лица актрисы. А ее наряд от Гуччи смотрелся очень элегантно, женственно и романтично.

Таковы самые удачные образы западных звезд с престижной для актеров церемонии. Удивительно, но порой для того, чтобы выглядеть прекрасно, вовсе не обязательно красить волосы в зеленый, а губы – в фиолетовый, достаточно лишь подчеркнуть собственные достоинства.