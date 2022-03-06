Путин подписал закон об усилении наказания за педофилию

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об усилении мер защиты детей от преступлений против половой неприкосновенности: вводятся отягчающие обстоятельства для педофилов, занимающихся обучением или защитой детей, а также проживающих или работающих с ними.

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, приостанавливает течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия жертвы. Закон также устанавливает отягчающие наказание обстоятельства: если преступление совершается лицом, которое совместно проживает с ребенком, несет ответственность за него или обучает в школах и детсадах, передает ТАСС.

Кроме того, вводится уголовная ответственность за укрывательство преступления, если о нем стало известно другому лицу из числа знакомых ребенка. Так, за укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении детей младше 14 лет, грозит штраф до 100 тысяч рублей, принудительные работы на срок до года либо лишение свободы на тот же срок.

Ужесточается уголовная ответственность за понуждение детей к действиям сексуального характера с использованием интернета или СМИ, а также, если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или лицом, ранее судимым за преступление против половой неприкосновенности детей. В данном случае предусмотрен срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового. Помимо этого, закон также обязывает привлекать педагогов или психологов к участию в допросе потерпевших и свидетелей в возрасте до 16 лет, а по усмотрению суда и в возрасте от 16 до 18 лет.

Ранее в феврале вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов. Такое наказание грозит тем, кто был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей.