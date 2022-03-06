 

Эксперт: Бренды «сливают» остатки и готовятся к возвращению на рынок по новым ценам

06.03.2022, 16:51, Новости дня
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Бренды, заявившие о временном приостановлении деятельности в России, получили возможность распродать остатки, и могут при удачном стечении обстоятельств снова возобновить свою работу, сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Сергей Миронов.

«Я вижу много брендов, которые «заморозились» и не уходят до конца. Например, магазины в торговых центрах: мы же прекрасно видим, они не распустили всех сотрудников, они не расторгли договоры аренды, более того, некоторые из них поставили своих арендодателей в известность о том, что закрытие произошло по неким техническим причинам. То есть если бы были расторжения, они бы подтверждали серьезность намерений свернуть деятельность, а пока это скорее возможность быстро распродать остатки товаров, подождать-посмотреть, что будет дальше и при удачном стечении обстоятельств снова возобновить свою работу», – цитирует Миронова агентство городских новостей «Москва».

Он также отметил, что «глобального ощущения» сворачивания деятельности этих брендов нет.

Ранее правительство Франции посоветовало французским компаниям «не спешить с уходом из России».

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz объявил о приостановке поставок легковых автомобилей в Россию и их производства на территории РФ. В тот же день немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о прекращении поставок в Россию. Кроме того, в четверг появились сообщения о возможной остановке завода Nissan Motor в России.

До этого британский автопроизводитель Jaguar Land Rover приостановил отправку машин в Россию. В тот же день американский автоконцерн General Motors решил приостановить экспорт автомобилей в Россию. Кроме того, бизнес в России приостановили шведские автопроизводители Volvo, Scania и Ericsson.

Также  немецкий Daimler Truck приостановил сотрудничество с российским «КамАЗом». В прошлую пятницу стало известно, что компании Audi, Land Rover, Porsche, General Motors приостановили экспорт автомобилей в Россию. В тот же день Volkswagen остановил два завода в городах Цвиккау и Дрезден из-за отсутствия украинских комплектующих.

В четверг Skoda и ИКЕЯ приостановили работу в России. Компания Lego приостановила поставки в Россию. Аналогичное решение принял Volkswagen.

В пятницу Porsche остановил поставки автомобилей в Россию. Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb также приостановил свою деятельность в РФ и Белоруссии. Panasonic и Microsoft приостановили продажу товаров и предоставление услуг в России.

Напомним, в субботу компания Samsung приостановила поставки продукции в Россию.



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