 

Пушилин рассказал о планах Украины атаковать Крым и Донбасс, но доказательств конечно же нет

06.03.2022, 16:51, Новости дня
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В штабе «Правового сектора» обнаружили ноутбук с данным разведки, лицензионные номера реестра НАТО, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Боевики нацбатальонов имеют допуск особого уровня секретности от Североатлантического альянса. В данном ноутбуке – детализированная карта местности с нанесенным расположением наших подразделений», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Пушилина.

Он заявил, что найденное является прямым доказательством того, что альянс помогал националистам на Украине.

Пушилин заявил, что ВСУ планировали атаковать Крым и Донбасс весной 2022 года. Он сообщил о данных, предоставленных разведкой и пленными, которые сообщили, что наступательная операция должна была начаться 8 марта 2022 года.

«Факты указывают на то, что вторжение планировалось одновременно как на территорию республик Донбасса, так и в Российскую Федерацию – в Крым», – рассказал он.

Глава ДНР показал карту Крыма, на которой были нанесены точками расположение войск. 



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