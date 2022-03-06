Между молотом и наковальней — Турция оказалась перед непростым выбором на фоне спецоперации России на Украине

На фоне российской спецоперации на Украине Анкаре всё труднее балансировать между Москвой и Киевом, с которыми страна давно поддерживает партнёрские отношения, пишет Politico. Именно Турцию издание называет одной из наиболее пострадавших от последствий ввода российских войск на территорию Украины стран.



AP

Хотя с её начала прошло меньше недели, российская спецоперация на Украине «уже изменила лицо Европы — в худшую сторону». При этом, как отмечает Politico, за пределами непосредственных событий одной из наиболее пострадавших стран является Турция, которая на протяжении долгого времени поддерживала тесные связи как с Москвой, так и с Киевом.

Однако Анкаре становится всё труднее балансировать между двумя партнёрами. Будучи членом НАТО и одной из ведущих региональных стран, на Турцию оказывают всё большее давление, чтобы определиться, на чьей она стороне.

В настоящее время около трети импорта природного газа приходится на Россию. И хотя российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «часто соперничают», они сотрудничают в операциях в Сирии, Ливии и на Южном Кавказе. В 2019 году Анкара также закупила у РФ зенитный ракетный комплекс С-400, что негативно отразилось на её отношениях с США. Турция также ведёт активную торговлю с Украиной, в том числе в рамках оборонно-промышленного комплекса. В частности, Киев приобрёл у Анкары ударные беспилотники Bayraktar TB2.

После того как в преддверии ввода российских войск на Украину Турция пыталась усидеть на двух стульях, страна предприняла ряд шагов, чтобы бросить вызов России. Во-первых, Анкара закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей, воспользовавшись своим правом по Конвенции Монтрё, после того, как с соответствующей просьбой к Эрдогану обратился президент Украины Владимир Зеленский. Вашингтон приветствовал этот шаг. Хотя решение, как полагает Politico, несёт скорее «символические последствия», закрытие проливов не позволяет Москве направить дополнительные корабли из Восточного Средиземноморья.

Кроме того, Турция активизировала свою дипломатическую деятельность, изначально заняв критическую позицию в отношении российской спецоперации на Украине. Впрочем, Анкара не собиралась портить отношения с Москвой, в итоге отказавшись присоединиться к западным санкциям, а также закрыть воздушное пространство для российских самолётов. Турция также не отправила новые партии оружия и боеприпасов на Украину.

В Анкаре утверждают, что Турция является лояльным членом НАТО, но при этом должна заботиться о своих национальных интересах. На практике это означает, что Эрдоган по-прежнему стремится стать посредником между Москвой и Киевом, что он и предложил в ходе визита на Украину в начале февраля. Теперь, когда первый раунд переговоров между двумя сторонами, состоявшийся на украинско-белорусской границе, не привёл к окончанию спецоперации, Эрдоган обсуждает этот вопрос и с белорусским президентом Александром Лукашенко. Что ещё более важно, отмечает издание, Зеленский уже упомянул Стамбул в качестве потенциального места для проведения переговоров.

И у турецкого лидера есть веские причины добиваться вывода российских войск с территории Украины — в основном экономические. Так, падение рубля не может не отразиться на Турции, которая зависит от РФ в плане доходов от туризма, а также в качестве экспортного рынка для строительных услуг и сельскохозяйственной продукции. Более того, рост цен на энергоносители окажет «ещё более разрушительное воздействие» на жителей страны, чьи доходы и сбережения с начала года и так пострадали от высокой инфляции. Между тем Эрдоган стремится к переизбранию в 2023 году, и экономический крах — последнее, что ему нужно.

Впрочем, полагает Politico, «Путину нужна победа, а не урегулирование». Издание предполагает, что разговаривать с Западом российский лидер захочет только после того, как возьмёт столицу Украины. Однако Путин будет ожидать телефонного звонка от президента США Джо Байдена, а не от Эрдогана или президента Франции Эммануэля Макрона.