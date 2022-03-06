 

Apple Pay и Google Pay перестают быть доступными на территории России

06.03.2022, 16:15, Разное
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После того, как российские войска начали специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, западные страны ввели жесткие санкции в отношении России. Ограничения коснулись ряда российских банков. Все привело к тому, что платежные системы Visa и Mastercard решили приостановить работу в РФ.

Как отметили в Центробанке, денежные средства на счетах, к которым привязаны эти карты, не пропадут и ими можно будет воспользоваться в любое время. Как только срок действия карт Visa и Mastercard закончится, они будут автоматически перевыпущены банком на базе российской платежной системы “Мир”.

В связи с этим платежные сервисы Apple Pay и Google Pay тоже будут недоступны на территории России. Ранее в Центробанке уже рекомендовали использовать пластиковые карты вместо виртуальных.

Тем временем спецоперация России на Украине продолжается. Ее цели не устает разъяснять президент РФ Владимир Путин. Например, об этом российский лидер говорил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. К слову, ранее Турция отказалась от санкций против российского государства, желая оставить дипломатические каналы связи с Москвой.



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