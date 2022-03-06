 

Младший сын Бекхэмов расстался со своей девушкой: причем тут Виктория

06.03.2022, 16:05, Разное
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Младший сын одной из самых популярных пар в мире – бывшего футболиста Дэвида Бекхэма и певицы и дизайнера Виктории Бекхэм – снова свободен. Такое предположение поклонники сделали после недавнего интервью Круза. В нем начинающий музыкант заявил, что хочет быть таким же знаменитым, как его мама, и ради это готов многим пожертвовать. Как оказалось, в том числе и от отношениями. Сегодня инсайдеры из близкого окружения семьи Бекхэмов подтвердили: спустя полтора года романа Круз решил расстаться со своей девушкой Блисс Чапмен, чтобы сосредоточиться на своей карьере.

Круз и Блисс были вместе очень долго, учитывая, что оба всего лишь подростки. Но на этом они решили поставить на этом точку. Круз хочет начать музыкальную карьеру, а это значит, что придет время, когда ему придется путешествовать по всему миру и будет совсем не до отношений, – приводит слова инсайдеров Daily Mail.

Этот разрыв теперь может поставить в неловкую ситуацию Викторию. Ведь экс-девушка Круза – дочь ее подруги, модели и звездного диетолога Розмари Фергюсон. Собственно, благодаря дружбе мам, Круз и Блисс познакомились, а после начали встречаться.

Напомним, о том, что у Круза Бекхэма появилась девушка, заговорили летом 2021 года. Первыми пару заметили папарацци,  а в августе Круз сам рассекретил отношения, впервые появившись с Блисс Чапмен на публике. Влюбленные держались за руки и в нежностью смотрели друг на друга. 

 



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