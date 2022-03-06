 

Профессора Университета Чикаго потребовали изгнать из вуза за «антиукраинскую идеологию»

06.03.2022, 15:25, Новости дня
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Профессора американского университета, политолога и специалиста по международным отношениям Джона Миршаймера, автор теории наступательного реализма и исследования о влиянии израильского лобби в США, просят уволить из вуза, обращение поступило от инициативной группы студентов Университета Чикаго.

«Отменить Миршаймера» хотят за «поддержку Путинизма», «антиукраинскую идеологию» и «распространение российской дезинформации», информирует Telegram-канал «Политообозреватель».

Это случилось после того, как издание The New Yorker опубликовало интервью с Джоном Миршаймером с заголовком «Почему Джон Миршаймер винит США в кризисе на Украине».

Отмечается, что политолог не изменил свое мнение сейчас и продолжает выступать с убеждениями, которых придерживался годами.

«Когда разразился кризис (на Украине в 2014 году), нам надо было на кого-то свалить вину за происходящее. И, конечно, себя мы винить не собирались. Мы обвинили русских. Мы придумали эту сказку про агрессию РФ по отношению к Восточной Европе, про то, что Путин помешан на создании «большой России» или даже на воссоздании Советского Союза», – говорил эксперт.

Напомним, РФ начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее цель – помочь народу Донбасса, который столкнулся с геноцидом, а также демилитаризация Украины. 



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