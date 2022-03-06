Эрдоган раскритиковал кампанию Запада по дискриминации русской культуры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 6 марта дал критическую оценку кампании Запада по дискриминации русской культуры и ее деятелей, информирует пресс-служба Кремля.

«Характерно, что Реджеп Тайип Эрдоган дал критическую оценку набирающей обороты в ряде западных государств оголтелой кампании по дискриминации русской культуры и ее деятелей», – говорится в сообщении Кремля.

Президент РФ в ответ сообщил, что приостановка спецоперации на Украине возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России