В МИД заявили о травле русских в некоторых странах

Во многих странах мира ведется настоящая травля русских, спецслужбы США и стран НАТО вызывали на «некие беседы» россиян, которые взаимодействовали с дипломатами РФ за рубежом, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия1».

«То, что сейчас делается даже не в отношении дипломатов, а просто граждан нашей страны, этнических русских, это настоящая травля, которая распространятся уже даже без какой-либо политической подоплеки по очень многих странам мира. Когда из людей, за счет информационной накачки и бесконечного тиражирования или фейков, или пропаганды, начинают просто выходить звери», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

По ее словам, спецслужбы США и стран НАТО вызывали на беседы россиян.

«В некоторых странах НАТО – это и США, Польша, страны Прибалтики – в том числе и спецслужбы этих стран вызывали на некие беседы, подходили в аэропортах, выясняли список контактов людей, которые взаимодействовали на абсолютно нормальных открытых началах с нашими дипломатами», – сообщила дипломат.

Ранее в ООН попросили прекратить нападки на россиян за рубежом из-за ситуации на Украине.

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