Если российская наука окажется за «железным занавесом», последствия будут ужасными

Если из-за событий на Украине российские учёные окажутся за новым «железным занавесом», это приведёт к глобальным последствиям, пишет Die Zeit. Сильнее всего пострадают физика, материаловедение, климатология и космонавтика. Будут отменены многие исследовательские проекты, в которых Москва играет ключевую роль. К тому же лабораториям по всему миру будет не хватать российских денег и ноу-хау, предостерегает немецкое издание.



AP

Даже в годы холодной войны наука была мостом между враждующими блоками, пишет Die Zeit. Теперь же из-за действий главы Кремля Владимира Путина на Украине в отношениях Востока и Запада произошёл разрыв, что представляет угрозу для научного сотрудничества в самых разных сферах: от климатологии до космонавтики.

До сих пор гармоничному сосуществованию России, США, Европы, Японии и Канады на Международной космической станции (МКС) серьёзно не помешал ни военный конфликт в Грузии, ни присоединение Крыма. Российские и западные космонавты продолжали вместе праздновать Рождество и обнимались, приветствуя друг друга или прощаясь.

Но на прошлой неделе в день начала спецоперации РФ на Украине МКС неожиданно превратилась из символа дружбы народов в символ всего того, что этот конфликт разрушил. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пригрозил тем, что без поддержки его страны станция может упасть на Европу или Америку. Многих его слова шокировали — и люди стали задаваться вопросом: «Если события на Украине могут поставить под угрозу даже проект такого масштаба, то что ещё в безопасности?» До сих пор считалось, что орбитальную станцию можно будет использовать ещё до 2030 года. В Москве же скептически относятся к планам продления сотрудничества после 2024 года.

Впрочем, мосты между старыми и новыми блоками можно будет продолжать возводить в сфере частных космических полётов, продолжает Die Zeit. По крайней мере Европейское космическое агентство проявляет сдержанность в критике действий РФ на Украине. И всё потому, что организация тесно сотрудничает с «Роскосмосом» в реализации многих проектов и не хочет от них отказываться. К примеру, в сентябре планировалось отправить на Марс марсоход. Москва должна была отвечать за его вывод в космос и посадку на Красной планете, но скорее всего в этом году миссия уже не будет запущена.

Спецоперация на Украине стала для науки «своего рода 11 сентября», пишет немецкое издание. Теперь многое нужно реорганизовать. Ещё в пятницу министр образования, науки, исследований и технологий Германии Беттина Штарк-Ватцингер сказала о заморозке всех научных проектов с Россией, а также приостановке финансирования и отмене встреч с российским участием. Последствия этого решения будут невероятно масштабными. Сильнее всего пострадают физика, материаловедение и климатология. Российские и немецкие учёные уже давно сотрудничают в этих сферах. Теперь же учёным, приглашённым из России, дали неделю на то, чтобы покинуть Германию.

В связи с событиями на Украине в науке наступят и глобальные изменения, отмечает Die Zeit. Дело в том, что исследования основываются на обмене идеями, на работе людей, которые подходят к решению проблемы с разных сторон. Именно поэтому исследовательские команды интернациональны и интердисциплинарны. Если же российские эксперты окажутся за новым «железным занавесом», пропадёт целая часть системы.

Россия поставила на службу науке столько же людей, сколько и Германия, а именно 400 тыс. исследователей. Каждый год Кремль вкладывал в эту сферу $40 млрд. Если санкции против Москвы всё-таки будут приняты, этих денег и ноу-хау из РФ будет не хватать во многих лабораториях по всему миру. Нехватку средств из Москвы ощутят на себя и другие страны. В частности, центр ядерных исследований CERN в Женеве, в котором работает около 900 исследователей из России. Также пострадает проект по созданию международного экспериментального термоядерного реактора, энергию которого планировалось использовать в борьбе с глобальным потеплением.

Коснётся происходящее и научной обсерватории ZOTTO в Сибири. Сейчас этот проект находится в режиме ожидания, и неизвестно, как будут развиваться события дальше. «Дороже всего человечеству обойдётся то, если мы зароем в песок климатологию. А в ней РФ играет ключевую роль», — заявили в Обществе научных исследований имени Макса Планка. К тому же в Сибирь должна была выехать группа исследователей из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера для изучения влияния глобального потепления на вечную мерзлоту и природу. Теперь же эта поездка отменена.

Впрочем, многие надеются, что ряд совместных проектов удастся продолжить. «Мы должны понять одно: мир у нас всего один», — подчеркнул президент Общества научных исследований имени Макса Планка Мартин Штратманн. Это не означает, что нужно мириться с вещами, с которыми невозможно мириться, но «когда-нибудь нужно будет вновь встречаться», подчеркнул он.