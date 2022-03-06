Как модные блогеры делают из простой одежды дорогие наряды: трюки, которым стоит поучиться

Женщинам всегда хочется выглядеть стильно и роскошно. Но не у каждой достаточно денежных средств, чтобы часто покупать модную одежду. К счастью, этого и не нужно. Испанские эксперты в области моды и популярные блогеры поделятся с вами некоторыми хитростями. Этим трюкам действительно стоит научиться, чтобы всегда выглядеть роскошно. А наглядные примеры помогут в этом.

Дополняйте одежду фирменными сумками

Испанская модель и блогер Марта Лозано умело сочетает любую повседневную одежду с сумочками. Они могут быть как большие, так и маленькие. Главное, чтобы они дополняли ваш образ, а не диссонировали с ним.

Используйте дорогие аксессуары

Паула Ордовас способна даже самый обычный наряд сделать элегантным и роскошным. А все дело в том, что она умело пользуется аксессуарами. Серьги макси и пояс с золотыми звеньями превосходно дополняют брюки с высокой талией, короткий белый топ и пиджак.

Использование платков, шарфиков, косынок

Александра Перейра очень любит дополнять свои образы различными шарфиками. Получается стильно и изысканно. Вы можете носить их на шее, демонстрируя элегантный парижский стиль.

Однотонные вещи

Лаура Эгизабаль считает, что они непременно должны быть в гардеробе каждой стильной девушки. Одежда одного цвета позволит вам выглядеть дорого. Ваш силуэт становится более стильным и элегантным.

Добавляйте модные новинки

Роса Осорно настоящий эксперт по смешиванию повседневной одежды с модными деталями. Обратите внимание, как эффектно это у нее получается. Классические черные брюки, белая рубашка с перьями на рукавах и кожаный корсет. Такой образ будет как магнитом притягивать взгляды окружающих.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Анималистические принты (основное фото)

Такая одежда всегда будет в центре внимания модниц. Звериные принты могут преобразить любой образ, сделав его роскошным. Тигровые и леопардовые рисунки всегда будут популярны. Это может быть как одежда, так и обувь, а также аксессуары. Узоры на них имитируют кожу или шкуру животных или рептилий. Пилар Де Арк демонстрирует макси-платье с тигровым принтом в сочетании с черными сапогами и солнцезащитными очками. Выглядит испанская блогерша невероятно стильно.

Солнцезащитные очки

Сара Бакейредо среди элементов создания успешного образа называет солнцезащитные очки. Они способны добавить стиля и элегантности любому наряду. Особенно очки необычной формы.

Обувь с украшениями

Мария Помбо и Мария Фернандес-Рубины делятся своим любимым трюком. Джинсы и футболка вместе выглядят просто и обычно, но добавление обуви с драгоценностями выделяет ваш наряд среди огромного количества подобных образов.

Добавляйте блестки

Знаменитая модница Кармен Химено не боится экспериментировать не только с одеждой, но и с различными фактурами. Черные брюки и белая футболка – неплохо, но что, если добавить наряду эффектности и блеска? Предлагаем надеть яркий кардиган с блестками. А теперь посмотрите на себя в зеркало! Вы произведете фурор в любой компании и на любой вечеринке.

Аксессуары цвета металлик

И еще один совет от эксперта моды Сильвии Заморы. Обратите внимание на возможность добавить шика повседневной одежде сияющими аксессуарами. Это может быть обувь металлического оттенка или очки в стильной серебристой оправе.