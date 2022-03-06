В ДНР заявили о прекращении эвакуации мирных жителей из Донецка

Эвакуация жителей из Донецка была официально прекращена, но люди из-за обстрелов стараются перемещаться вглубь города, сообщил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

«Эвакуация официально… ее прекратили. Но люди, которые проживают в районе Петровский, Кировский, Киевский, Куйбашевский, они стараются сейчас перемещаться или в центр, или в глубину (города)», – цитирует РИА «Новости» Басурина.

Ранее Басурин заявил, что украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе.

До этого сообщалось, что российская сторона создала все условия для возвращения освобожденных территорий на Украине к мирной и безопасной жизни.

В пятницу стало известно, что из украинского города Мариуполя по гуманитарному коридору смогли выбраться меньше двух десятков человек.