Украина обратилась к ОБСЕ с призывом установить контроль над АЭС

Украина обратилась к ОБСЕ с призывом установить круглосуточный контроль на всех ядерных объектах страны, включая Чернобыльскую и Запорожскую АЭС, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Украина настаивает на том, чтобы специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в нашей стране установила круглосуточный контроль и анализ ситуации на всех отечественных ядерных объектах, в частности на Чернобыльской и Запорожской АЭС, а также других украинских действующих атомных электростанциях», – говорится в Telegram-канале компании «Энергоатом» со ссылкой на Галущенко, передает РИА «Новости».

Обращение было направлено в субботу в адрес генсека ОБСЕ Хельги Шмид.

Напомним, РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».