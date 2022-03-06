 

Украина обратилась к ОБСЕ с призывом установить контроль над АЭС

06.03.2022, 14:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украина обратилась к ОБСЕ с призывом установить круглосуточный контроль на всех ядерных объектах страны, включая Чернобыльскую и Запорожскую АЭС, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Украина настаивает на том, чтобы специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в нашей стране установила круглосуточный контроль и анализ ситуации на всех отечественных ядерных объектах, в частности на Чернобыльской и Запорожской АЭС, а также других украинских действующих атомных электростанциях», – говорится в Telegram-канале компании «Энергоатом» со ссылкой на Галущенко, передает РИА «Новости».

Обращение было направлено в субботу в адрес генсека ОБСЕ Хельги Шмид.

Напомним, РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Российское общество «Знание» проведет конкурс лекторов по всей стране

08.07 / Аваков и Данилов экстренно вылетели в Луганскую область, где бушуют лесные пожары

12.10 / Чтобы предотвратить локдаун в Киеве, жителям нужно вакцинироваться от COVID-19 – замглавы КГГА

09.09 / Современные книги для подростков. Топ-5

23.02 / Рекорд Роналду в Италии. Португалец забил всем командам Серии А, против которых играл

05.07 / В киевском парке Партизанской славы утонул мужчина

16.08 / Определен номер «Единой России» в бюллетене на выборах в Госдуму

03.11 / Верховный Суд приостановил дело Тупицкого

27.04 / Разработчики «Спутника V» назвали политическим отказ Бразилии на ввоз вакцины

21.10 / Путин присвоил Михалкову звание героя труда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика