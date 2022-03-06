 

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Медиазоны»

06.03.2022, 14:00, Новости дня
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По требованию прокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Медиазоны» (признан в РФ СМИ-иноагентом), следует из данных РКН.

Согласно универсальному сервису проверки блокировок страниц и сайтов РКН, в РФ ограничен доступ к сайту zona.media на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года, передает РИА «Новости».

Ранее Роскомнадзор потребовал от ряда российских СМИ, включая «Медиазону»( признан СМИ-иноагентом), удалить недостоверную информацию относительно военной операции по демилитаризации Украины.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

До этого Роскомнадзор заблокировал приложение Zello на территории России.

Также Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы». Радиостанция «Эхо Москвы» была отключена от эфира.



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