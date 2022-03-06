Тепло-холодно: беременная Рианна представила два новых образа на Неделе моды в Париже

В Париже в разгаре Неделя моды. И пока модельеры с подиумов диктуют тренды будущего сезона, fashion-инфлюенсеры демонстрируют свое видение сезона нынешнего. Среди них – певица Рианна. Барбадосская красавица, которая скоро станет мамой, судя по всему, прилетела в Париж с несколькими чемоданами нарядов на все случаи жизни. И с нескрываемым удовольствием теперь демонстрирует самые смелые образы, которые подчеркивают ее новое положение.

Накануне Рианна появилась в эффектном комбинезоне Stella McCartney лазурного оттенка с вырезом на талии на вечеринке в Caviar Kaspia. Снимками с того вечера, включая ролик с танцами будущей мамы, поделился у себя в Instagram редактор журнала Interview Мэл Оттенберг.

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Публикация от Mel Ottenberg (@melzy917)

А у себя в профиле РиРи опубликовала серию кадров, позволяющих рассмотреть образ звезды в деталях. Свой наряд певица дополнила солнцезащитными очками Gucci и с отроносыми туфлями на каблуке в тон костюму, а сверху надела плащ оттенка хаки.

Толстушка, – иронично подписала она.

А позже Рири поделилась еще одним стильным образом – полной противоположностью первого. Кожаное пальто на меху, высокие ботфорты из весенней коллекции Y/Project, джинсы и белый свитер с капюшоном – если в Париже вдруг похолодает и выпадет снег, РиРи точно не замерзнет!

Не могу остановиться, – завила в подписи певbца.

Когда попросили одеться, – язвили в комментариях подписчики, имея в виду образ РиРи на показе Dior.