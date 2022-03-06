 

Тепло-холодно: беременная Рианна представила два новых образа на Неделе моды в Париже

06.03.2022, 13:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Париже в разгаре Неделя моды. И пока модельеры с подиумов диктуют тренды будущего сезона, fashion-инфлюенсеры демонстрируют свое видение сезона нынешнего. Среди них – певица Рианна. Барбадосская красавица, которая скоро станет мамой, судя по всему, прилетела в Париж с несколькими чемоданами нарядов на все случаи жизни. И с нескрываемым удовольствием теперь демонстрирует самые смелые образы, которые подчеркивают ее новое положение.

Накануне  Рианна появилась в эффектном комбинезоне Stella McCartney лазурного оттенка с вырезом на талии на вечеринке в Caviar Kaspia. Снимками с того вечера, включая ролик с танцами будущей мамы, поделился у себя в Instagram редактор журнала Interview Мэл Оттенберг. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Mel Ottenberg (@melzy917)

А у себя в профиле РиРи опубликовала серию кадров, позволяющих рассмотреть образ звезды в деталях. Свой наряд певица дополнила солнцезащитными очками Gucci  и с отроносыми туфлями на каблуке в тон костюму, а сверху надела плащ оттенка хаки.

Толстушка, – иронично подписала она. 

А позже Рири поделилась еще одним стильным образом – полной противоположностью первого. Кожаное пальто на меху, высокие ботфорты из весенней коллекции Y/Project, джинсы и белый свитер с капюшоном – если в Париже вдруг похолодает и выпадет снег, РиРи точно не замерзнет!

Не могу остановиться, – завила в подписи певbца.

Когда попросили одеться, – язвили в комментариях подписчики, имея в виду образ РиРи на показе Dior.

 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / Доктора объяснили, нужно ли сбивать температуру после вакцинации от COVID-19

19.10 / Ученые нашли эффективный способ предотвратить деменцию

04.02 / Пик заболеваемости коронавирусом в России ожидается в середине февраля

13.03 / Мнение: B-21 Raider – перспективный бомбардировщик ВВС США

24.08 / Тяжелобольной Зайцев доставлен в медучреждение

31.01 / Королевский дворец представил новые портреты кронпринцессы Дании Мэри к ее 50-летию

12.05 / Начался прием заявок на фотоконкурс “Город неравнодушных. Призвание”

18.09 / Мнение: Британский ГУЛАГ

23.02 / Названы условия для освобождения политзаключенных в Белоруссии: Возможности государства не безграничны

15.10 / Том Круз настолько изменился за последнее время, что его не признали даже поклонники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика