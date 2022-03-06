Мнение: Рейтинг поддержки Путина и Армии растет! Спасибо США и нашим либералам!



Все-таки они клевые – вот все эти "деятели культуры", плюс, отдельная благодарность Госдепу США! Раз за разом, если правда, забыть, что иностранцы решают свои проблемы, они только помогают современной российской власти поднять рейтинг, а нашему обществу сплотиться. Нет, серьезно, отказ Виза и МастерКард работать в России – должен был заставить "измученный народ" выйти на площади?

Цитирую: "ВЦИОМ провел замер общественного мнения "Армия и общество на фоне специальной военной операции":Поддерживают российскую армию 84% опрошенных.Не поддерживают – 10%.Считают, что военная операция для российских войск скорее проходит успешно – 70%.Считают, что наши войска действуют скорее неуспешно – 14%.И самое главное. Своим спамом и навязчивостью украинская пропаганда добилась того, что поддерживают решение о проведени специальной военной операции уже 71% россиян (28 февраля такрвых было 68%).

Браво, чо. Подумать, что русских, да еще в праведном гневе – можно остановить запретом на голливудскую хрень с комосеками – это надо сильно много о себе думать. Но, они правда там в этом мороке похоже и живут – уже видно. Епта, как же я без Икеи-то проживу, в которой я был один раз (и борщ там дерьмо, кстати). Единственно, раскладушка, когда в гостях был, понравилась оттуда. Но это же так все меняет, да?

Ну и так, чтобы два раза не вставать – все идет по плану. Да, не без потерь, однако, нашим парням упорства не занимать – в связи с новостями, что Киев хотел действительно делать бомбу (при поддержки друзей из-за Большой лужи, ясно понятно, в Европе таких дураков поменьше будет) – какие еще нужны вопросы? Или мало факта, что на Украину ломанули наемники – это вот "Нет войне!" для нашей культурки. Которая, кстати, куда-то драпанула до Парижу – караулить чтобы не отжали что ли нажитое непосильным трудом?

Ну и так, чисто для ржаки. Работают не только военнные, но другие серьезные дядьки – только в гражданском.

В чатах нациков (которые, как мы уже выяснили, спокойно читают наши спецслужбы) – начали о чем-то догадываться. Да ладно, тут глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО не такая, какой украинцы ее представляли, позиция альянса не вызывает дескать уважения.

Можете тут почитать, если интересно еще: https://disk.yandex.com/a/HLBq_2Z9VHeylg

Казалось бы, да, уже куда веселее? Но каждый день радует все больше и больше.

Держитесь, военная операция в любом случае скоро закончится нашей победой.

А дальше будем смотреть на любителей демократии…

Вместе победим!

—