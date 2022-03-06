Мнение: Свобода

Вчера Путин встречался с женщинами «летного состава». Некоторые детали «встречи», в частности, проходящая сквозь микрофон рука президента, вызвали ряд вопросов, но в конце концов, здесь важен не столько нарисованный видеоряд, сколько аудиодорожка.

Путин сделал весьма любопытное заявление: «…Я считаю, что в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, выходом может быть только одно — максимальная экономическая свобода для людей, которые занимаются бизнесом… Правительство работает над расширением этих мер поддержки, это в том числе касается снятия различных ограничений на предпринимательскую деятельность».

Если расшифровать сказанное: вместо антикризисного управления (то есть, концентрации ресурсов и приятия решений в руках государства — а значит, и принятие ответственности за результат) предлагается прямо противоположное – «максимальная свобода предпринимательства». Под предпринимателями в России понимают, конечно, очень ограниченный круг людей — и это не малый или средний бизнес. И даже не крупный. А очень крупный и очень приближенный. Вот они-то и должны получить по мнению Путина максимальную свободу. Страна вошла в мобилизационный режим, но при этом государство отказывается брать на себя ответственность за результат, предпочитая снять ее с себя. И это при том, что состояние мобилизации возникло не само по себе, а именно в результате действий самого государства.

Это как если бы в июне 41 года Политбюро издало бы постановление: а теперь, дорогие сограждане, вы полностью свободны в вопросах борьбы с врагом. Если что – мы тут неподалеку. Обращайтесь.

Если кто-то рассчитывает, что теперь-то заживем, тот сразу ошибся. Никакого плана по выходу из катастрофы у власти нет. Поэтому единственное решение — ну, вы тут как-нибудь сами, ребята. Как говорил Чубайс с Гайдаром в начале девяностых — волшебная рука рынка сама все наладит. В этом смысле Путин просто другими словами говорит то же самое. Результат, думаю, будет таким же.

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