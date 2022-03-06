 

Джонсон заявил об отсутствии у Украины перспективы стать членом НАТО

06.03.2022, 12:33, Новости дня
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Украина не имела серьезной перспективы стать членом НАТО в ближайшем будущем, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Правда в том, что у Украины не было серьезной перспективы членства в НАТО в ближайшем будущем. Мы были готовы ответить на заявленные Россией опасения по поводу безопасности путем переговоров», – рассказал политик в интервью изданию The New York Times, передает РИА «Новости».

Также он добавил, что НАТО не испытывает враждебность по отношению к россиянам, а также не ставит под сомнение существование РФ как мировой державы.

«Мы не испытываем враждебных чувств к русскому народу. У нас нет желания бросить вызов великой нации и мировой державе», – сказал он. 

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нейтральный статус Украины необходим для того, чтобы эта страна не вступила в Североатлантический альянс.



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