Социолог: Россияне четко сознают угрозу со стороны НАТО

Общество поддерживает спецоперацию на Украине. Граждане осознают существование угрозы РФ и понимают необходимость решения этой проблемы, сказал газете ВЗГЛЯД социолог Виктор Потуремский. Так он прокомментировал данные опроса ВЦИОМ о том, что более 70% россиян считают успешным ход спецоперации на Украине.

«Как социолог, я могу подтвердить цифры, которые дали коллеги. Мы действительно наблюдаем высокую консолидацию и поддержку принятого решения о проведении спецоперации. Сейчас эта тема консенсусная для общества, то есть ее поддерживает значимое большинство. На фоне усиливающихся санкций и давления на Россию происходит консолидация общества», – говорит директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

Ключевой выбор респондентов связан с тем, что «целью проведения спецоперации является защита РФ и ее граждан». Поэтому можно делать вывод о том, что россияне четко сознают угрозу со стороны НАТО. «Граждане признают наличие в том числе внешней угрозы по отношению к России», – подчеркнул эксперт.

Из опубликованного накануне исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) следует, что решение о спецоперации на Украине поддерживают 71% жителей России. При этом 21% придерживаются обратной точки зрения. Затруднились с ответом 8% респондентов. «Большинство россиян доверяют российской армии (84%). Скорее не доверяет каждый десятый (10%). Полагают, что военная операция для российских войск скорее проходит успешно 70% граждан. Скорее неуспешно – 14%. Затруднились дать оценку 16% опрошенных», – говорится в исследовании на сайте ВЦИОМ.

Потуремский добавляет, что 84% – это очень серьезная поддержка армии. «По своей практике я могу сказать, что общество широко осведомлено о фейках, об информационной и пропагандисткой войне, которая ведется против России. Граждане делают соответствующие выводы и не доверяют поступающей информации. Их по-человечески возмущают, вызывают отторжение и неприятие тонны фейков. В их представлении – это находится уже за какой-то моральной чертой», – считает социолог.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проводится с 24 февраля. Как заявил президент РФ Владимир Путин, он принял такое решение с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Глава государства подчеркнул, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.